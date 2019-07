I Foo Fighters aprono gli archivi

I Foo Fighters inaugurano la serie "Foo files" con l'uscita di un EP contenente registrazioni live finora inedite. Il titolo dell'EP della band di Dave Grohl è "00950025" e viene descritto come "elusive live tracks" (un gioco di parle con "exclusive") contiene tre registrazioni: "For All the Cows" e "Wattershed", regisrate nel 1995 festival di Reading e "Next Year" da un concerto a Melbourne, in Australia nel 2000.

La band non specifica come e quando arriveranno altre pubblicazioni. Quelle pubblicate oggi si possono ascoltare su tutte le piattaforme digitali