Il gangsta rap di 50 Cent: i suoi cavalli di battaglia

Emblema del gangsta rapper, 50 Cent, al secolo Curtis James Jackson III, tra sparatorie, pallottole, spaccio, faide, denaro sonante – l’artista newyorkese è tra i rapper più ricchi del mondo – e, ovviamente, musica, è arrivato, con un buco nella lingua, a 44 anni, compiuti proprio oggi, 6 luglio. Anche l’attività musicale di 50 Cent risulta strettamente legata ai suoi trascorsi turbolenti, ragione per cui l’artista, che è attivo anche nella produzione, nell’imprenditoria e nel mondo del cinema, ha a lungo rimandato il suo esordio nel mercato del disco, ufficialmente avvenuto solo nel 2003 con “Get Rich or Die Tryin'” dopo i continui posticipi della pubblicazione del suo precedente lavoro, “Power Of The Dollar”, infine diffuso in modo non autorizzato prima che il rapper finisse nel mezzo di una sparatoria che gli è costata nove colpi di arma da fuoco. Nel giorno del compleanno di 50 Cent ascoltiamo alcuni dei suoi cavalli di battaglia, a partire dal singolo “In da Club”, che l’ha fatto conoscere al mondo.