Bruce Springsteen, pubblicati ufficialmente due leggendari concerti del 1980

"Western stars" è uscito solo tre settimane fa: è il primo album di ineditii del Boss in 5 anni. Ma nonostante la pubblicazione recente Springsteen non ha rinunciato all'appuntamento deo primo venerdì del mese, in cui immancabilmente, da qualche tempo a questa parte, viene m

SETLIST

Set I

Night

Out in the Street

Tenth Avenue Freeze-Out

Who'll Stop the Rain - Cover di Creedence Clearwater Revival

Darkness on the Edge of Town

Factory

Independence Day

Two Hearts

Prove It All Night

The Promised Land

This Land Is Your Land - Cover di Woody Guthrie

The River

Badlands

Thunder Road



Set II

Cadillac Ranch

Sherry Darling

Hungry Heart

Merry Christmas, Baby - Cover di Johnny Moore’s Three Blazers

Fire

Candy's Room

Because the Night - Cover di Patti Smith Group

4th of July, Asbury Park (Sandy)

For You

Stolen Car

Wreck on the Highway

Point Blank

The Ties That Bind

Ramrod

You Can Look (But You Better Not Touch)

Incident on 57th Street

Rosalita (Come Out Tonight)



Set II

BIS #1