Christine McVie, tastiera e voce dei Fleetwood Mac

Christine Ann Perfect è nata in una cittadina del nord dell’Inghilterra il 12 luglio 1943. Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di 4 anni e non lo abbandonerà più. Dopo avere sposato il batterista dei Fleetwood Mac John McVie entrò a far parte del gruppo in cui militava il marito.

Christine ha scritto e interpretato molte delle canzoni dei Fleetwood Mac. Vogliamo, quindi, festeggiare il suo compleanno proponendo un brano da lei firmato per ogni album della band, da quando vi entrò a far parte nel 1971.