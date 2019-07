Arriva in Italia "Pathway to Paris": una data a Germi a fine luglio

Arriva in Italia "Pathway to paris", lo spettacolo di "Action and music" dedicato alla sostenibilità ambientale dell’organizzazione no-profit fondata da Jesse Paris Smith e Rebecca Foon a New York nel 2014. Il titolo deriva dal lavoro sull’accordo di Parigi per combattere il cambiamento climatico globale. L’organizzazione utilizza concerti ed eventi per portare gli artisti insieme a politici, scienziati, esperti di clima.

Jesse Paris Smith è nata a Detroit ma vive principalmente a New York: è la figlia di Patti Smith, con cui spesso si esibisce in concerto, e di Fred "Sonic" Smith. Ha fondato "Pathway to Paris" assieme alla violoncellista Rebecca Foon. In questo periodo vive a Milano, studia la lingua italiana e compone canzoni per un nuovo album. Il suo spettacolo si svolgerà il 23 luglio a Germi, il locale di Manuel Agnelli e Rodrigo D'Erasmo in Via Cicco Simonetta, zona Darsena. Il prezzo del biglietto è 10 Euro + tessera Acsi - ci si può prenotare qua.

Qua invece tutti gli altri eventi del locale nel mese di luglio