Liam Gallagher a Barolo: la scaletta del concerto

Il già frontman degli Oasis è tornato in Italia, per il secondo concerto del 2019 - dopo quello di Taranto dello scorso giugno. La location è stata questa volta la piazza di Barolo, nelle Langhe cuneesi, dove recentemente si è esibito anche Eddie Vedder: in scaletta classici degli Oasis e brani solisti, tra cui anticipazioni del nuovo album "Why me? Why not", in uscita il prossimo 20 settembre. Se ve lo siete perso, non disperate: tornerà ancora, ad inizio 2020: Il 15 febbraio Liam Gallagher sarà in concerto al Palazzo dello Sport di Roma, il giorno dopo, il 16 febbraio, suonerà invece al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.

Ecco la scaletta ed alcuni video