Liam Gallagher svela la tracklist di “Why Me? Why No”

Se tutto è come pare, l’ex cantante degli Oasis Liam Gallagher avrebbe svelato la tracklist del suo secondo album solista “Why Me? Why No” con una serie di messaggi in rapida sequenza affidati al suo account Twitter.

Qui sotto, quindi, quella che dovrebbe essere la tracklist del suo nuovo disco atteso nei negozi per il prossimo 20 settembre.

‘Shockwave’

‘One Of Us’

‘Once’

‘Now That I’ve Found You’

‘Halo’

‘Why Me? Why Not’

‘Be Stiill’

‘Alright Now’

‘Meadow’

‘The River’

‘Gone’

SHOCKWAVE — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 4, 2019

ONE OF US — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 4, 2019