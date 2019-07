I Wanna Rock: Stone Roses

Sono trascorsi trent’anni dall’estate 1989, quando vide la luce “The Stone Roses”, primo eponimo album della band di Manchester. Formazione mitica e seminale, gli Stone Roses sono giustamente considerati i precursori della scena britpop. L’album, che ottenne lo status di disco di platino nel Regno Unito, venne celebrato nel 1999 per il suo decimo anniversario con la pubblicazione di un doppio cd. La formazione capitanata dal cantante Ian Brown, tuttavia, parve restare per sempre paralizzata dal successo dell’esordio al punto che le occorsero altri cinque anni per pubblicare un secondo album di trascurabile successo, a meno di due anni dalla cui uscita il gruppo di sciolse definitivamente dopo avere praticamente apparecchiato la tavola per un banchetto al quale si sarebbero sedute nuove formazioni capaci di un’autentica esplosione internazionale e di una ben maggiore durata (uno su tutti: gli Oasis).

GLI STONE ROSES SONO I PROTAGONISTI DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK