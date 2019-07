I Wanna Rock: Forrest Gump

Il 9 luglio ricorre il compleanno di Tom Hanks, straordinario interprete del personaggio Forrest Gump, protagonista dell’omonimo film del 1994 diretto da Robert Zemeckis e poi pluri- premiato agli Oscar 2015 (tra le sei statuette ricevute, anche quella al miglior attore protagonista per Hanks). E straordinaria fu anche la colonna sonora, un doppio album che suona come una delle migliori compilation possibili di successi americani degli anni ‘60 e ’70: raramente a commento di un film abbiamo potuto apprezzare l’uno accanto all’altro star come Jimi Hendrix, Doors, Byrds, The Mamas and The Papas, Elvis Presley, Hank Williams, Bob Dylan, Jackson Browne, Aretha Franklin, Fleetwood Mac e Beach Boys (tra gli altri…).

FORREST GUMP E' IL PROTAGONISTA DI I WANNA ROCK: SCOPRI IL CATALOGO SONY MUSIC CENTURY MEDIA A PREZZO SPECIALE

LEGGI QUI TUTTO SU I WANNA ROCK