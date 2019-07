Al McKay: la scaletta e le foto del concerto a Rock in Roma

Ieri sera il ricco cartellone del Rock in Roma proponeva due appuntamenti di respiro internazionale. Alla Cavea dell’Auditorium sono saliti sul palco i Thirty Seconds to Mars di Jared Leto, mentre all’Ippodromo delle Capannelle ad esibirsi era chiamato l’ex chitarrista degli Earth Wind & Fire Al McKay con i suoi Earth Wind & Fire Experience, un progetto nato nel 1990 che, naturalmente ha presentato dal vivo i brani della band di Chicago e la cover di “Got To Get You Into My Life“ dei Beatles.

Queste a seguire sono fotogallery e scaletta della serata:

