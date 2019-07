Eddie Vedder suona “Crazy Little Thing Called Love” dei Queen - VIDEO

Ieri sera il tour di Eddie Vedder ha fatto tappa alla 3Arena di Dublino (Irlanda), città natale, tra l’altro, di Glen Hansard che apre i live solisti del frontman dei Pearl Jam.

Quella di ieri sera è stata una serata speciale nella quale Vedder, come riporta Pearljamonline, ha proposto, come al solito un buon numero di cover della sua band e ha chiuso il suo spettacolo con “Rockin’ in the Free World” di Neil Young.

Ha interpretato inoltre le cover di “In God’s Country” degli U2 dedicandola al chitarrista della band irlandese presente tra il pubblico, "My City of Ruins" di Bruce Springsteen e “Crazy Little Thing Called Love” dei Queen, mai eseguita prima d’ora.

La canzone della band che fu di Freddie Mercury è stata introdotta da Eddie raccontando di come la sera prima lui e Glen Hansard fossero finiti in un pub dove suonava una cover band dei Queen. Ha raccontato inoltre che qualche tempo fa, dopo che le sue due figlie avevano molto apprezzato la visione del film ‘Bohemian Rhapsody’, si era perfino tagliato la barba per assomigliare il più possibile a Freddie.

Setlist: