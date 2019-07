Metallica: guardali sotto la pioggia alle prese con “Master of Puppets”

I Metallica hanno pubblicato sul loro canale YouTube due filmati relativi al concerto da loro tenuto il 18 giugno scorso all’Etihad Stadium di Manchester, nell’ambito del ‘WorldWired 2019 European tour’.

I video ritraggono la band californiana mentre esegue, sotto la pioggia di quella serata, “St. Anger” e “Master of Puppets”. Soprattutto durante l’esecuzione di quest’ultima, si possono vedere come Lars Ulrich alla batteria e il cantante James Hetfield siano completamente fradici. Ma, si sa, the show must go on…

Come da loro consolidata abitudine, anche durante il concerto di Manchester, i Metallica hanno proposto una cover per omaggiare la città che li stava ospitando, così venne eseguita “I Wanna Be Adored” degli Stone Roses. In più, in quell’occasione, i quattro musicisti donarono 40.000 sterline ad una associazione che si prende cura dei senzatetto.