Roger Daltrey: "Ancora cinque anni e non avrò più voce"

Tutto ha un inizio, tutto ha una fine. In soldoni, questo il succo del discorso fatto dal frontman degli Who Roger Daltrey in una intervista rilasciata a Billboard.

Il rocker di lungo corso che lo scorso marzo ha compiuto 75 anni ha dichiarato: “Ovviamente entro i prossimi cinque anni penso che la mia voce se ne andrà. L'età alla fine se la prenderà”. Non senza dimenticare di aggiungere e sottolineare che, “per il momento c’è ancora”.

Prima però che la voce se ne vada per sempre, Roger intende usarla il quanto più possibile. Lo scorso anno ha infatti pubblicato l’album solista “As Long as I Have You” (leggi qui la nostra recensione), il primo dopo una quindicina di anni. Con gli Who è partito per il ‘Moving On! Tour’, che non si è ancora concluso. E sempre, in compagnia del compare di tutta una vita, Pete Townshend, è al lavoro per dare alle stampe un album – l’ultimo? – della leggendaria band inglese.