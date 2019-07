Sony Music firma accordo con EarMusic per il mercato italiano

Sony Music Italia, divisione Legacy Recordings, comunica la firma di un contratto con l’etichetta internazionale EarMUSIC, per la distribuzione del supporto fisico, sia cd che vinile, in esclusiva per il mercato italiano.

L’etichetta, che fa parte del gruppo Edel ed ha base in Germania, detiene nel suo roster un vasto catalogo internazionale pop, rock e metal.

L’accordo è stato siglato nel mese di giugno e le prime pubblicazioni EarMUSIC distribuite da Sony Music saranno quelle di Hollywood Vampires (album “Rise”) e del supergruppo di chitarristi formato da Vai, Wylde, Malmsteen, Bettencourt e Abasi (album “Generation Axe”). Entrambi verranno pubblicati il prossimo 5 luglio.

“Siamo molto soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo che rientra pienamente nella strategia di Sony Music di voler presidiare il mercato fisico ed in particolare quello dei vinili, aggiungendo al nostro già ricco catalogo un fantastico capitale di titoli prestigiosi internazionali". dichiara Paolo Maiorino, Direttore Catalogo Sony Legacy. “Al di là dell’importante back catalogue rispetto al quale ci prefiggiamo di poter stampare e distribuire titoli mai pubblicati in Italia prima d’ora, la earMUSIC è un’etichetta proattiva e dinamica, una caratteristica che si può constatare già dalle prime uscite di luglio.”

“L´accordo con Sony Music Italia coincide con il decennale dell´etichetta EarMUSIC, parte del gruppo Edel” aggiunge Max Vaccaro, General Manager earMUSIC. “Siamo molto orgogliosi di questa nuova partnership con un´azienda che è nota a tutti per l´eccellenza del lavoro e dei risultati raggiunti con il repertorio rock internazionale. Siamo inoltre molto felici di rinnovare il rapporto con Spingo, che cura la promozione ed il marketing della nostra etichetta da diversi anni”.

Come confermato dallo stesso Max Vaccaro, continuerà il consolidato rapporto di collaborazione con l’agenzia Spin-Go che si occuperà delle attività di marketing e promozione legate alle nuove pubblicazioni ed al catalogo di earMUSIC distribuito da Sony Music.