David Draiman su Roger Waters: "E' un uomo delirante...è molto malato"

Il frontman dei Disturbed David Draiman ha maledetto Roger Waters per il suo continuo impegno a sostegno del boicottaggio culturale nei confronti di Israele.

Draiman ha definito, senza mezzi termini, ‘delirante’, l'ex componente dei Pink Floyd per il suo sostegno alla campagna BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni), volta a fare pressione su Israele per porre fine all'occupazione della Palestina, tra le altre cose.

Draiman, i cui nonni materni sono sopravvissuti all’Olocausto, parlando al programma radiofonico israeliano Met al Metal ha detto:

"L'uomo è davvero delirante, l'uomo è così avvolto nella sua stessa psicosi e nel suo stesso odio mascherato da questa campagna BDS. L'uomo è un uomo molto malato. Si è esibito (in Israele) e ci ha inventato delle storie sopra, storie errate. Non so se lo hai sentito cercare di dire come, durante quella performance, ha cercato di rivolgersi alla folla per chiedere pace e presumibilmente si è scontrato con negatività e fischi…Non so cosa abbia fatto, per quanto riguarda la droga, durante la sua vita, ma qualsiasi cosa abbia fatto gli ha fritto un mucchio di cellule cerebrali. Il ragazzo non ha più tutti i cilindri che funzionano”.