James Blake: scaletta, foto e video del concerto a Rock in Roma

Ieri sera il Rock in Roma aveva in programma due appuntamenti in due luoghi diversi. Se all’Ippodromo delle Capannelle il protagonista era il rapper-cantautore romano Franco126, al Teatro Romano di Ostia Antica sul palco ci è salito il trentenne cantautore britannico James Blake.

A seguire vi proponiamo la scaletta del suo live che ha compreso anche l’interpretazione delle cover di due cantautrici: ‘The Limit to Your Love’ della canadese Feist e, a chiudere il concerto, ‘A Case of You’, un classico del repertorio di Joni Mitchell.