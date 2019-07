Al McKay's Earth Wind & Fire Experience a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Al McKay, ex chitarrista degli Earth Wind & Fire, porta questa sera sul palco del Rock in Roma la Earth Wind & Fire Experience, superband composta dai migliori musicisti di Los Angeles. Il progetto, nato nel 1990 quando la formazione originale era in pausa, negli anni si è evoluto cambiando nome ma continuando ad ospitare star dell'r&b e del funk, inclusi molti membri delle formazioni anni '70 e '80 degli Earth Wind & Fire. L’ensemble presenterà al pubblico una carrellata delle hit degli Earth Wind & Fire, per la felicità dei fan del gruppo.

Le porte dell'Ippodromo delle Capannelle apriranno alle 20 e il concerto comincerà alle 20.30.

I biglietti per il concerto della Al McKay's Earth Wind & Fire Experience sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com.

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, in direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a 700 metri dall'ingresso dell'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Ci vogliono meno di dieci minuti per arrivare dalla stazione Termini a Capannelle.

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante appena 100 metri dall'ingresso principale dell'Ippodromo. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Per il ritorno sono disponibili autobus notturni Atac: Linea n26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzione L.go Colli Albani.