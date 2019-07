Franco126 tra tour e nuove canzoni: guarda l'intervista nella Rockol Lounge del Rock in Roma

Anche se il suo album d'esordio come solista, "Stanza singola", è uscito solo pochi mesi fa - qui la nostra recensione - e il tour in supporto al disco lo sta tutt'ora tenendo impegnato sui palchi (dopo i club della scorsa primavera ora tocca alle arene all'aperto), Franco126 sta già pensando a quello che succederà dopo: "La scrittura va sempre avanti. Ho dei pezzi nuovi che usciranno a breve e sto già gettando delle basi per il disco nuovo. Vorrei che fosse un disco diverso da questo, a livello di atmosfere. Ovviamente è ancora in fase embrionale e per questo non mi va di anticipare nulla. Però le idee ci sono", ci ha raccontato il cantautore trasteverino sul divanetto della Rockol Lounge nel backstage del Rock in Roma, in occasione della tappa romana del tour estivo di "Stanza singola". E poi l'immaginario - volutamente retrò - del suo album solista, le influenze dei grandi cantautori italiani, gli omaggi a Franco Califano e Cocciante/Gaetano, le parole di stima di Tommaso Paradiso e la sua Trastevere. Ecco la videointervista integrale a Franco126:

Il tour estivo di "Stanza singola" andrà avanti fino ai primi di settembre: qui tutti i concerti in calendario.