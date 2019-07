U2: scoperta la registrazione del loro più vecchio concerto - ASCOLTA

Pete McCluskey, quando quel pomeriggio dell’11 agosto 1979 al Dandelion Market di Dublino registrò il concerto di una band composta da quattro giovani sconosciuti che rispondeva al nome di U2, non poteva immaginare che, a suo modo, avrebbe avuto una certa importanza: quella, infatti, a quanto riporta Rolling Stone, è la più vecchia registrazione di un live della band capitanata da Bono.

Come spesso accade in questi casi, McCluskey aveva dimenticato di essere in possesso del nastro, che ora ha visto la luce anche per l’aiuto fornito dal fansite della band irlandese ATU2. Prima di questo, il più vecchio show degli U2 conosciuto quello del 22 ottobre 1979 alla Cork Opera House. Ha dichiarato McCluskey a ATU2:

"Sono contento di aver registrato lo spettacolo. Fino a poco tempo fa non ne avevo compreso davvero il significato e il suo posto nella storia".

La scoperta del nastro del Dandelion Market è l'ultima del progetto del team di ATU2 che sta tentando di cronacare ogni spettacolo degli U2 nel modo più dettagliato possibile. Ultimamente hanno aggiunto molti nuovi spettacoli dopo aver sfogliato i numeri arretrati di New Musical Express, Sounds, Record Mirror e Melody Maker insieme ad altri diversi giornali e pubblicazioni.

Dicono quelli di ATU2:

“Alla British Library, abbiamo rivisto, nello stile della vecchia scuola - pagina per pagina - circa 900 pubblicazioni stampate contenenti circa 52.000 singole pagine di periodici musicali. Abbiamo recuperato fotografie e scansioni di tutto ciò che riguarda gli U2: annunci di concerti dal vivo, recensioni dei concerti e interviste. Combinando queste scoperte conle note avute dagli archivi di giornali irlandesi e statunitensi, pensiamo di avere fatto l'analisi più approfondita e significativa di tutti i primi spettacoli degli U2, con quasi nessuna registrazione audio esistente”.

Nel nastro del Dandelion Market sono presenti canzoni come "Out of Control", "Stories For Boys" e "Shadows And Tall Trees" che sarebbero state inserite nel loro album d’esordio “Boy” del 1980. Nel set ci sono anche "Cartoon World" e "Street Mission", poi scartate. E’ da segnalare la presenza di "In Your Hand" e "Concentration Cramp" che non erano mai state sentite. "Concentration Cramp" è molto simile nella struttura a "Live My Life Tonight", un'altra canzone dei primi U2. Non è stata pubblicata la registrazione completa del live, qui sotto si possono ascoltare delle brevi parti di "In Your Hand" e "Confrontation Camp".