Harry Styles diventa Elvis in un biopic di Baz Luhrman?

Si parta da tempo del nuovo progetto di Baz Luhrmann: il regista di "Moulin Rouge", "Romeo + Juliet" e Australia" sta lavorando ad un bio-pic su Elvis Presley: è già stato arruolato Tom Hanks per la parte del Colonnello Parker, il suo leggendario manager-padrone.

Manca però l'attore principale, e il regista lo sta scegliendo in questi giorni. Per la parte di Elvis sono in lizza Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson, Austin Butler, ed Harry Styles. Il regista vorrebbe avviare la produzione del film entro la fine dell'anno. Styles ha poca esperienza in campo cinematografico, avendo recitato solo nel film Christopher Nolan "Dunkirk" nel 2017.

La parte dovrebbe essere assegnata a breve, per avviare la produzione entro la fine dell'anno