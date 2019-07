Vinicio Capossela, un profilo Instagram dedicato a "Ballate per uomini e bestie"

Un profilo instagram per raccontare l’immaginario e i riferimenti storici, letterari e visivi dell'album che ha appena vinto la targa Tenco.

"Ballate per uomini e bestie" di Vinicio Capossela diventa un racconto su Instagram nel nuovo account @ballateperuominiebestie. Il progetto viene visto descritto dall'artista come un “Medioevo Digitale”: Capossela in "La peste", brano dell'ultimo disco, era stato parecchio critico nei confronti dei social - così l'idea, spiega, per usare questo spazio per creare uno strumento per raccontare i testi dei brani, i significati di ogni canzone.

Scatti inediti, dietro le quinte ed estratti dai video, tra cui l'anteprima del videoclip del brano "Di città in città (...e porta l'orso)" che verrà pubblicato nei prossimi mesi.

Capossela, inoltre, oggi ha commentato la vincita della targa Tenco come "Miglior album in assoluto":