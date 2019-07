Ghali, il video di "Turbococco"

Dopo avere pubblicato lo scoeso 21 giugno i singoli “Turbococco” e “Hasta la vista”, il rapper milanese ha condiviso il primo video dai due nuovi singoli. Si tratta di "Turbococco", diretto da Giulio Rosati & ACID Enrico, in cui Ghali è uno spaventapassero: “Da piccolino avevo paura degli spaventapasseri, ancora adesso attraverso i parchi correndo quando sono da solo, credo nel paranormale e in tutte le creature che la mia mente sviluppa soprattutto la notte. Ancora salgo le scale correndo ed evito gli specchi quando interrompo il sonno per andare in bagno. Me la sto facendo sotto”.

Ecco il video:

I due brani anticipano il prossimo album discografico, previsto per l'autunni, dopo Ghali, “Album” (2017). Ghali ha presentato così lecanzoni, che arrivano a qualche mese da “I Love You”: