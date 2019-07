U.K., Kylie Minogue verso il settimo n°1 dopo Glastonbury

La performance di Kylie Minogue a Glastonbury è stata un trionfo: la cantante australiana si è presa il palco che le era stato negato nel 2005, quando aveva dovuto rinunciare al ruolo di headliner per curare un tumore. Tornata quest'anno, ha convinto tutti: pubblico, critica e social. E ha portato anche ospiti sul palco a celebrarla: Nick Cave con cui ha cantato "Where the wild roses grow" e Chris Martin dei Coldplay, insieme al quale la cantante ha proposto la sua hit "Can’t get you out of my head".

Ma il tutto non si sta fermando qua: secondo quanto riporta Billboard, la-raccolta "Step back in time" pubblicata in contemporanea si appresta a conquistare le classifiche inglesi. Le classifiche di metà settimana dicono che l'album sta doppiando "Divinely Uninspired To A Hellish Extent" di Lewis Capaldi. Se tutto verrà confermato, si tratterà del settimo numero 1 per la cantante australiana.