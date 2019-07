Patti Smith, nuovi concerti in Italia in autunno

Patti Smith è di casa in Italia: un'ulteriore dimostrazione è il nuovo giro di concerti appena annunciato e previsto in autunno.

La performance si intitola ‘Words and Music’ e vedrà la cantautrice accompagnata da Tony Shanahan alla chitarra e al pianoforte, per sei concerti a partire da martedì 26 novembre al 5 dicembre, a Trieste, Varallo, Carpi, Spoleto, Ravenna e Pavia.

Le prevendite e i prezzi variano da data a data: ecco il calendario completo con l'inizio delle vendite data per data

martedì 26 novembre - TRIESTE – POLITEAMA ROSSETTI

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 4 luglio

venerdì 29 novembre - VARALLO (VC) –COLLEGIATA DI SAN GAUDENZIO

biglietti in prevendita a breve



sabato 30 novembre - CARPI (MO) – TEATRO COMUNALE

biglietti in vendita dal 22 settembre s



martedì 3 dicembre - SPOLETO (PG) – TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di martedì 2 luglio

mercoledì 4 dicembre - RAVENNA – TEATRO DANTE ALIGHIERI

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di martedì 2 luglio su Ticketone



giovedì 5 dicembre PAVIA – TEATRO FRASCHINI

biglietti in vendita dalle ore 10.00 di martedì 2 luglio