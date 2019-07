James Blake in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Da Londra a Ostia Antica: James Blake arriva questa sera sul palco del Teatro Romano per l'unica data italiana del tour estivo legato al suo ultimo album "Assume form" (ma tornerà nel nostro paese a novembre per un altro concerto, stavolta ospitato dal Club to Club di Torino). Il concerto romano del cantautore londinese fa parte della serie di eventi del Rock in Roma ospitati dal Teatro Romano di Ostia Antica, sito archeologico che si trova a pochi chilometri dal lido: in scaletta non solo i brani di "Assume form", uscito lo scorso gennaio, ma anche brani tratti dai suoi precedenti lavori, da "Life round here" a "Retrograde", passando per "Timeless" e "Voyeur".

Le porte del Teatro Antico apriranno alle 19.30. Il concerto, invece, comincerà alle 21. Ad anticipare l'arrivo di James Blake sul palco sarà il cantautore romano Wrongonyou.

I biglietti per il concerto di James Blake al Teatro Romano di Ostia Antica sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com, al prezzo di 46 euro.

Per arrivare in automobile al Teatro Romano di Ostia Antica: da qualsiasi autostrada immettersi nel G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) - uscita 28 per poi prendere la Via del Mare o la Via Ostiense (per pullman solo Via Ostiense) fino ad Ostia Antica.

In treno: dalla stazione Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti; oppure dalla stazione Termini - linea B fino a Porta San Paolo (Piramide) - treno linea Roma-Lido fermata Ostia Antica; proseguire a piedi per circa 5 minuti.