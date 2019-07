Franco126 in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

Il tour di "Stanza singola", l'album che ha segnato l'esordio come solista del cantautorapper trasteverino, torna a Roma, dopo il concerto dello scorso marzo all'Atlantico. Franco126 salirà questa sera sul palco del Rock in Roma, il festival diventato ormai un'istituzione nella Capitale, all'Ippodromo delle Capannelle. In scaletta tutte le canzoni dell'album uscito all'inizio dell'anno, ma anche qualche pezzo pescato da "Polaroid", il disco con Carl Brave del 2017.

Pubblicato a gennaio, "Stanza singola" - frutto della collaborazione con Ceri, produttore già al fianco di Coez e Frah Quintale - ha visto Franco126 allontanarsi dal background principalmente rap e hip hop che gli appartiene e approfondire gli ascolti del cantautorato italiano, vecchio e nuovo: "La scrittura di 'Stanza Singola', grazie anche al lavoro di studio della voce, è andata con molta naturalezza in quella direzione, mantenendo una componente rap che però si è via via intrecciata con quella della canzone italiana, prendendone le strutture, le tematiche e il linguaggio", racconta il cantautorapper, "ho deciso di rinnovarmi cercando di mantenere ed esaltare il mio punto forte, la cura dei dettagli nella scrittura. Per questo ho abbandonato l’auto-tune e l’uso sfrenato di immagini che contraddistingue Polaroid, adottando uno stile più narrativo e meno incentrato su Roma. Volevo fare un disco non strettamente legato al presente, più senza tempo".

Le porte dell'Ippodromo delle Capannelle apriranno alle 19.30, mentre il concerto comincerà alle 21. Special guest della serata sarà il rapper Gianni Bismark, romano proprio come Franco.

I biglietti per il concerto sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com, al prezzo di 20 euro (posto unico) più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare bisogna prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, in direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a 700 metri dall'ingresso dell'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni Ciampino, Albano Laziale, Frascati e Velletri. Ci vogliono meno di dieci minuti per arrivare dalla stazione Termini a Capannelle.

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante appena 100 metri dall'ingresso principale dell'Ippodromo. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Per il ritorno sono disponibili autobus notturni Atac: Linea n26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzione L.go Colli Albani.