Dave Grohl invita sul palco il medico che lo soccorse nel 2015

Vi ricordate la saga del trono di chitarre di Dave Grohl? Iniziò con un incidente sul palco nel giugno del 2015: il leader dei Foo Fighters cadde durante una performance live a Goteborg (in Svezia), rompendosi una gamba. Finì il concerto lo stesso, appollaiato su una una sedia. Dopo una pausa di due concerti la band decise poi di riprendere il tour grazie al trono di chitarre, modellato sul Trono di Spade della serie TV: Grohl vi sedeva per tutto il concerto. Una trovatra diventata poi iconica: il trono di chitarre venne prestate a Axl Rose per il "Not In This Lifetime Tour” quando nel 2016 il cantante dei Guns N’ Roses si ruppe un piede. Recentemente è stato prestato a Matthew Ramsey degli Old Dominion.

"L'idea più stupida che abbia mai avuto. Credo però che i concerti che ho passato lì sopra siano tra i migliori che ci sia mai capitato di fare", commentò qualche tempo dopo il cantante. Quel periodo è rimasto nella memoria di Grohl, tanto che è rimasto in contatto con il medico che nel 2015 lo soccorse sul palco, permettendogli di chiudere lo show. I Foo Fighters in questi giorni si sono esibito al Lollapalooza Stockholm, e Grohl ha dedicato “My Hero” al dottore, invitandolo sul palco a fine canzone.

Ecco il video