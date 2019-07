Eddie Vedder, omaggio a Chris Cornell in Germania

Eddie Vedder non smette di stupire e di emozionare il proprio pubblico: le scalette del tour europeo (passato da Firenze e Barolo due settimane fa) sono ricche di soprese cover e brani (quasi) mai eseguiti.

Ma la scelta per chiudere il concerto di Düsseldorf, la sera del 30 giugno, ha lasciato davvero a bocca aperta i fan. Vedder ha reso amico a Chris Cornell, l'amico scomparso nel maggio 2017 - e questa non è una novità - ma l'ha fatto suonando per la prima volta "Seasons", che l'amico incise per la colonna sonora di "Singles", il film di Cameron Crow che nell'estate del '92 certificò e racconto la scena di Seattle.

Ecco il video e la scaletta del concerto.

La scaletta

Even Flow - Cover di Pearl Jam (con Red Limo String Quartet)

Long Road - Cover di Pearl Jam

Love Boat Captain - Cover di Pearl Jam

Around the Bend - Cover di Pearl Jam

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town - Cover di Pearl Jam

I Won't Back Down - Cover di Tom Petty

Just Breathe - Cover di Pearl Jam

Wishlist - Cover di Pearl Jam

Off He Goes - Cover di Pearl Jam

I Am Mine - Cover di Pearl Jam

Soon Forget - Cover di Pearl Jam

Far Behind

Long Nights

Rise

Black - Cover di Pearl Jam

Unthought Known - Cover di Pearl Jam

Porch - Cover di Pearl Jam



BIS #1

Alive - Cover di Pearl Jam (con Red Limo String Quartet)

I'm So Tired - Cover di Fugazi

Corduroy - Cover di Pearl Jam

Last Kiss - Cover di Wayne Cochran

Imagine - Cover di John Lennon

Better Man - Cover di Pearl Jam

Song of Good Hope - Cover di Glen Hansard

Society - Cover di Jerry Hannan

Hard Sun - Cover di Indio



BIS #2