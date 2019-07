Blink-182, ascolta la nuova canzone 'Happy Days'

Dopo "Blame It on My Youth" e "Generational Divide", i Blink-182 hanno reso disponibile sul proprio canale Facebook ufficiale "Happy Days", brano inedito che - molto verosimilmente - farà parte del prossimo album da studio del gruppo di San Diego, ideale seguito di "California" del 2016 atteso nei negozi entro la fine di quest'anno.

Il brano è cantanto dal solo Mark Hoppus, bassista e elemento originale della formazione, che - per l'occasione - ha lasciato a Matt Skiba le sole incombenze alla chitarra.

Al momento, non sono state date indicazioni riguardo titolo, tracklist e data di pubblicazione del nuovo album del gruppo, che - secondo quanto riferito dal batterista Travis Barker a metà dello scorso marzo - potrebbe essere "uno dei più importanti" della carriera del band. Lo stesso Barker - in un primo momento - aveva indicato in questo mese di giugno il probabile mese di pubblicazione: termine, questo, che ormai verrà quasi sicuramente disatteso.