Sleater Kinney, Janet Weiss esce dal gruppo

Janet Weiss, dal 1996 batterista dello storico trio riot grrrl delle Sleater Kinney, ha lasciato la band: a darne notizia è stata la stessa artista per mezzo di una nota - intitolata, non a caso, "Grandi cambiamenti" - pubblicata sul proprio canale Twitter ufficiale.

"Dopo un'intensa riflessione e con profonda tristezza, ho deciso di lasciare Sleater-Kinney, si legge nel messaggio: "La band sta prendendo una nuova direzione, e per me è tempo di andare avanti. Non dimenticherò mai gli obbiettivi che abbiamo raggiunto, e i momenti magnifici che Corin [Tucker], Carrie [Brownstein] e io abbiamo condiviso. Eravamo una forza della natura. Ai fan delle Sleater Kinney: siete i fan più accaniti dell'universo e vi amo. Vivere insieme la musica è stato l'onore della mia vita. Grazie per avermi sostenuto negli ultimi ventiquattro anni, e per aver provato senza dubbio che l'amore e i legami sono ciò che ci salva".

La defezioni anticipa di quasi un mese il nuovo album del trio di Olympia, "The Center Won't Hold", atteso nei negozi per il prossimo 16 agosto e prodotto da St. Vincent. Al momento non è chiara l'identita della sostituta (o del sostituto) che la band ingaggerà per onorare le date previste in supporto alla pubblicazione.