Dylan oltre Dylan: l'altro lato di un'icona (parte 2)

Consumata la cosiddetta fase “religiosa” nella cuspide tra gli anni ’70 e ’80 (che lo vide pubblicare lavori controversi ma pur sempre non privi di gemme), Dylan tornò a convincere il grande pubblico con Infidels(1983), alla cui produzione troviamo nientemeno che Mark Knopfler: otto i pezzi in scaletta e addirittura decine lasciati fuori, a testimoniare quanto la vena creativa fosse tornata a pulsare fortissima. Il bel video di Jokerman, passato in heavy rotation da MTV, suonava come un vero e proprio monito rivolto alla perniciosa superficialità imperante negli Eighties.

Non certo a caso, alla fine del “decennio edonista”, con il mondo intero in subbuglio da Berlino a Piazza Tienanmen, arrivò Oh Mercy (1989), sound e voce mai così profondamente dark per canzoni che scavavano nell’inquietudine contemporanea con una forza inaudita.

Fu prodotto da Daniel Lanois, come il successivo, formidabile capolavoro Time Out of Mind (1997), album densissimo per temi e arrangiamenti, intriso di crepuscolo e destino, nel quale oltre alla meravigliosa Not Dark Yet è presente Highlands, che con i suoi sedici minuti è la più lunga traccia mai incisa da Dylan (celebre il siparietto con un manager della Columbia che suggerì di pubblicarne una versione più breve: «Amico, questa è la versione breve», fu la risposta di Bob).

Notevole anche il successivo Love and Theft (2001), uscito il fatidico 11 settembre 2001 e prodotto da tale Jack Frost, ovvero Dylan medesimo: attraversato da una vena blues d’antan, unisce e mischia romanticismo indolenzito e ombre nervose grazie a pezzi da brividi come Mississipi e High Water.

