I Toto in tour in Italia: guarda il video di "Rosanna"

La band di “Africa” tornano in Italia per festeggiare i quarant’anni di carriera con “40 Trips Around The Sun”, tour dallo stesso nome delll’antologia celebrativa uscita lo scorso anno. Steve Porcaro e compagni si esibiranno domani, 3 luglio al Summer Festival di Marostica, in provincia di Vicenza; dopodomani 4 luglio al Rock in Roma, al Cavea Auditorium Parco della Musica; e il 5 luglio al Lucca Summer Festival della cittadina toscana.

I Toto hanno già fatto tappa nel Belpaese nell’ambito del loro “40 Trips Around The Sun Tour” lo scorso mese di marzo, con i live del 10 a Milano e del 23 a Bologna: se ve li siete persi, è l'occasione buona per recuperarli. Nell'attesa questo video montaggio con "Rosanna", il tema che la band scrisse per il film "Dune" di David Lynch nell'84 e "Alone"

I concerti saranno aperti dagli ZFG, la band dei figli d’arte Trev Lukather (chitarra) e Sam Porcaro (basso) e che comprende anche il batterista Josh Devine (One Direction) e il cantante Jules Galli.