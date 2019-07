Glastonbury 2019, trovato morto un addetto alla sicurezza

Un uomo - la cui identità al momento non è ancora stata accertata, e la cui età apparente è stata indicata come "intorno alla sessantina" - che prestava servizio come addetto alla sicurezza al festival di Glastonbury è stato trovato morto nella tenda che stava occupando nell'area dedicata al campeggio dagli organizzatori dell'annuale maratona musicale, conclusasi nella serata di ieri, domenica 30 giugno. Secondo le ricostruzioni riferite dalla stampa inglese, il lavoratore - parte di un contingente di 25 guardie private chiamate ad affiancare il servizio d'ordine della manifestazione - non prestava servizio da oltre 24 ore: il tragico rinvenimento risale al tardo pomeriggio di ieri. Un portavoce della polizia del Somerset ha definitivo il decesso non sospetto, quindi potenzialmente slegato da azioni criminali.

Il bilancio delle attività di polizia nel corso dell'ultima edizione del festival ospitato dalla cittadina di Pilton è stato tutto sommato positivo: le autorità hanno registrato un quasi dimezzamento delle attività criminali rispetto all'edizione precedente, quella del 2017. In totale tredici persone sono state arrestate, e sono stati redatti 96 verbali per - tra gli altri reati - possesso e spaccio di stupefacenti, danneggiamento, disturbo della quiete pubblica, aggressioni minori e infrazioni al codice della strada.