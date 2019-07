Slayer, il 'capitolo finale' arriverà in autunno

Che il gruppo di "Show No Mercy" avesse in programma di cessare le attività era cosa nota: gli Slayer, nel gennaio del 2018, avevano annunciato il loro tour d'addio, lasciando poche speranze ai propri fan in un ripensamento. Nelle ultime ore, però, la band losangelina ha anticipato con un certa precisione quello che sarà il termine ultimo della propria carriera: con un video postato sul proprio canale ufficiale YouTube, Tom Araya e compagni hanno annunciato "la fine" per il prossimo autunno.

Per il momento nessuna data è stata indicata con precisione, né è stato svelato in cosa consista, esattamente, la "fine" annunciata: "Per ogni storia, c'è una tragedia. La vita è un libro, pieno di capitoli", narra una voce, non esattamente rassicurante, nella clip, "Alcuni raccontano storie di bei momenti. Alcuni raccontano storie oscure. Per ogni mostro, c'è un eroe. Per ogni incubo, c'è un risveglio. Per ogni storia, c'è un capitolo finale. Alcuni mostri possono diventare umani. Altri mostri si uniscono per vendetta. Questa è la fine dei mostri".

Il logo dell'etichetta - la Nuclear Blast - posto in sovraimpressione potrebbe lasciar pensare a un capitolo discografico finale, eventualmente accompagnato da un'ultima serie di date prima del ritiro definitivo: gli Slayer saranno di scena per quella che - allo stato attuale delle cose - sarà la loro ultima apparizione sui palchi italiani il prossimo 7 luglio al festival Rock the Castle, a Villafranca, in provincia di Verona.