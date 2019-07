Levante, ecco la tracklist di 'Magmamemoria'

Lo staff di Levante ha reso noti oggi i titoli dei brani inclusi in "Magmamemoria", il nuovo disco che l'artista di Caltagirone messasi in luce nel 2013 con "Alfonso" pubblicherà il prossimo 4 ottobre: oltre ai due singoli già presentati al pubblico - "Andrà tutto bene" e "Lo stretto necessario", quest'ultimo scritto con Dimartino e Colapesce e cantato in duetto con Carmen Consoli - in scaletta sono presenti anche due episodi che mutuano il proprio titolo dai due romanzi firmati dall'artista, "Questa è l'ultima volta che ti dimentico" e "Se non ti vedo non esisti".

Ecco, di seguito, la tracklist di "Magmamemoria":

Magmamemoria

Andrà tutto bene

Bravi tutti voi

Regno animale

Reali

Questa è l'ultima volta che ti dimentico

Se non ti vedo non esisti

Il giorno prima del giorno dell'inizio non ha mai avuto fine

Saturno

Rancore

Lo stretto necessario (con Carmen Consoli)

Antonio

Arcano 13

Levante inaugurerà il prossimo 10 luglio da Fiesole il proprio tour estivo, che terminerà il 3 settembre successivo al Teatro Romano di Verona: a questa prima stringa di date seguirà, il 23 novembre, la prima data nella carriera della cantante al Forum di Assago, a Milano.