Robert Plant canta "Immigrant Song" dopo 23 anni - VIDEO

Al Secret Solstice Festival che si è tenuto a Reykjavik, in Islanda, lo scorso 23 giugno, Robert Plant ha chiuso il proprio set proponendo "Immigrant Song" dei Led Zeppelin.

A quanto riporta Led Zeppelin News, sito ovviamente informatissimo sulle vicende dei membri della formazione britannica, l’ex cantante della band inglese non la interpretava dal vivo da quando la propose, insieme a Jimmy Page, a Tokyo nel febbraio 1996.

E’ molto probabile che Plant abbia scelto di chiudere il concerto proprio con "Immigrant Song" poiché la canzone venne ispirata dalla visita che i Led Zeppelin fecero in Islanda – ‘la terra di ghiaccio e neve’ - ​​nel 1970.

Come riportato nel libro "Led Zeppelin Dazed And Confused" di Chris Welch, Plant disse sulla ispirazione lirica della canzone:

"Non eravamo pomposi. Venivamo dalla terra del ghiaccio e della neve. Eravamo stati ospiti del governo islandese per una missione culturale. Siamo stati invitati a suonare un concerto a Reykjavik e il giorno prima del nostro arrivo tutti i dipendenti pubblici si misero in sciopero e il concerto sarebbe stato cancellato. L'università preparò per noi una sala da concerto e fu fenomenale. La risposta dei ragazzi fu notevole e ci siamo divertiti molto. "Immigrant Song" parlava di quel viaggio ed era il primo brano dell'album (‘Led Zeppelin III’) che doveva essere incredibilmente diverso".