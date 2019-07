Ecco cosa pensa Carlos Santana quando suona "Black Magic Woman"

In una intervista rilasciata al magazine statunitense Rolling Stone il chitarrista di origini messicane Carlos Santana dice che ogni volta che suona “Black Magic Woman” ricorda la prima volta che la suonò.

La canzone venne scritta da Peter Green dei Fleetwood Mac che la pubblicarono nel 1969, la versione dei Santana fu inclusa dalla band nel loro album del 1970 “Abraxas” (leggi qui la recensione).

Dice Santana:

“Lo giuro, per davvero, ogni volta che suoniamo "Black Magic Woman", ricordo la prima volta che l'abbiamo suonata ad un soundcheck in un parcheggio di Fresno. Gregg Rolie ci portò la canzone di Peter Green dei Fleetwood Mac. Ricordo di aver detto, ‘Hmm, posso portare un po' di Otis Rush qui e un po' di Wes Montgomery lì. Perché io la penso così. È un po' come per uno chef, mettere un poco di origano e jalapenos e aglio e cipolle. Quindi, fino ad oggi, quando suono "Black Magic Woman", penso a Otis Rush e al parcheggio di Fresno. E mi dà gli stessi risultati”.