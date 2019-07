Capo Plaza si racconta: guarda l'intervista nella Rockol Lounge del Rock in Roma

Dagli esordi al successo di "20", l'album che gli ha permesso di conquistare il primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia rendendolo un protagonista della scena trap e che lo sta ancora tenendo impegnato sui palchi - più di un anno dopo la sua uscita - con il tour "Da 0 a 20": in occasione della tappa romana della sua tournée estiva, che ieri sera ha fatto tappa sul palco del Rock in Roma, il trapper salernitano è passato a trovarci nella Rockol Lounge nel backstage del festival, e ci ha raccontato un po' di cose sul successo e sui suoi prossimi progetti. Potete guardare l'intervista integrale proprio qui sotto:

Dopo una serie di date in giro per l'Europa, Capo Plaza sarà impegnato sui palchi di alcuni festival e arene all'aperto italiane fino ad agosto. Il trapper ha da poco pubblicato un nuovo singolo, "So cosa fare", che fa seguito al featuring con la star dell'urban statunitense A Boogie Wit Da Hoodie per il remix di "Look back at it".