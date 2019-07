Billie Eilish: "Parlo solo con la mia terapista"

La giovane rock star statunitense Billie Eilish parlando con il Sunday Times Magazine ha rivelato che l’unica persona con cui parla è la sua terapista, dopo aver perso la fiducia in alcuni degli amici più cari che aveva.

Questo il pensiero di Billie:

“Non so. Alla gente non piace il mio lavoro. Non posso parlarne con nessuno. Perché suona come se mi stia vantando oppure come se fossi un’ingrata. Ho iniziato ad andare in terapia, perché è l'unica persona con cui posso parlare”.