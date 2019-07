Concerti, Sting annuncia un live italiano in autunno

Sting annuncia un nuovo concerto italiano per il prossimo autunno, che si aggiunge ai due previsti per l’estate il 29 luglio al Lucca Summer Festival e il 30 all’Arena Live di Padova.

Il nuovo live dell’ex frontman dei Police avrà luogo il 29 ottobre al Mediolanum Forum di Assago (Mi). Il concerto fa parte del tour europeo a supporto di “My Songs”, l’ultimo album di Sting pubblicato nel maggio scorso nel quale ha aggiornato e reinciso sue canzoni sia soliste che del periodo in cui militava nella formazione inglese.

I biglietti per il concerto saranno disponibili per l'acquisto in anteprima a partire dalle ore 10.00 di martedì 2 luglio fino alle ore 17.00 di mercoledì 3 per gli iscritti al Fan Club di Sting su sting.com

Gli iscritti a MyLiveNation su livenation.it avranno la possibilità di accedere alla prevendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 3 luglio fino alle 17.00 di giovedì 4 luglio.

La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 5 luglio sul Circuito Ticketone, su Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati.