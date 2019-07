Taylor Swift accusa Scooter Braun di 'bullismo manipolatore'

Taylor Swift ha speso parole molto forti nei confronti di Scooter Braun e anche di Scott Borchetta dopo avere appreso la notizia che la Ithaca Holdings di Braun ha acquisito il Big Machine Label Group per circa 300 milioni di dollari e, con esso, l'intero catalogo che la popstar statunitense ha pubblicato con l'etichetta di Borchetta.

Su Tumblr la Swift ha dichiarato, senza mezzi termini, il motivo per cui è profondamente turbata dalla notizia di questo affare che l’ha riportata indietro nel tempo ‘all'incessante e manipolatorio bullismo che ho ricevuto per anni da parte sua (di Braun)’.

Continua ancora Taylor: “Come quando Kim Kardashian ha volontariamente registrato illegalmente un frammento di una telefonata e poi Scooter insieme a due suoi clienti mi ha bullizzato online. O quando il suo cliente, Kanye West, ha realizzato un video musicale porno di vendetta dove mi spoglia. Ora Scooter mi ha privato del lavoro di tutta una vita che non mi è stata data l'opportunità di comprare. In sostanza, la mia eredità musicale sta per finire nelle mani di qualcuno che ha tentato di demolirla”.

La Swift di questa acquisizione dice che ‘il peggiore dei casi possibili’ e tira in causa la lealtà di Borchetta che sapeva quali fossero i suoi sentimenti nei confronti di Braun.

E scrive ancora: “Questo è ciò che accade quando si firma un contratto a quindici anni con qualcuno per il quale il termine ‘fedeltà’ è chiaramente solo un concetto contrattuale. E quando quell'uomo dice ‘La musica ha valore’, intende il valore per gli uomini che non l’hanno creata. Quando ho lasciato i miei master nelle mani di Scott, ero scesa a patti con il fatto che li avrebbe potuti vendere. Mai nei miei peggiori incubi però avrei immaginato che l'acquirente sarebbe stato Scooter. Ogni volta che Scott Borchetta ha sentito le parole 'Scooter Braun' uscire dalle mie labbra è stato quando stavo piangendo o stavo cercando di non farlo. Sapeva quello che stava facendo; lo hanno fatto entrambi. Controllare una donna che non voleva essere associata a loro. Per l’eternità. Che significa per sempre”.

Scott Borchetta ha risposto alla Swift affermando che: "Taylor ha avuto tutte le possibilità al mondo di possedere non solo i master delle sue registrazioni, ma ogni video, fotografia, tutto ciò che riguarda la sua carriera. Ma ha scelto di andarsene”.

Taylor Swift ha pubblicato con la Big Machine i suoi primi sei album, dall’eponimo disco d’esordio nel 2006 fino a “Reputation” del 2017. “Lover”, il suo prossimo e settimo album, la cui uscita è prevista per il prossimo mese di agosto, verrà pubblicato per la Republic Records.