John Deacon parla di "Another One Bites the Dust"

Il riservato bassista dei Queen John Deacon (il secondo da sinistra guardando la foto) parlando con Uncle Joe Benson nel programma radiofonico Ultimate Classic Rock Nights ha ricordato di aver scritto una serie di testi ‘spensierati’ per la sua canzone "Another One Bites the Dust", ma che poi ha dovuto cambiare approccio dopo che la band registrò la base.

"Another One Bites the Dust" fa parte di “The Game”, l’ottavo album della discografia della band inglese pubblicato nel 1980 che è stato uno dei loro maggiori successi di sempre.

Ha detto Deacon:

“’Bite the Dust (mordere la polvere)' è una frase da cowboy ed era tutto ciò che avevo all’inizio. Quando andammo in studio, in realtà avevo tutta una serie di testi che nessuno aveva mai visto. Non li avevo mostrati a nessuno, ero molto imbarazzato per quei testi!”

E aggiunge ancora che parlavano tutti di cowboy:

“C'era una breve storia, e alla fine di ogni verso, ‘Another One Bites the Dust’”.

Le cose cambiarono nel loro studio di registrazione a Monaco, in Germania: