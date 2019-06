Capo Plaza a Rock in Roma: la scaletta del concerto

Il trapper salernitano ha portato questa sera sul palco del Rock in Roma, il festival musicale dell'estate capitolina ospitato dall'Ippodromo delle Capannelle, il suo "Da 0 a 20 summer tour", che racconta la sua ascesa al successo dagli esordi fino al successo dell'album "20" (che lo sta tenendo impegnato live da più di un anno). Dopo una serie di concerti in Europa, la tournée è ritornata in Italia: Capo Plaza si esibirà sui palchi di alcuni festival e arene all'aperto italiane fino ad agosto. Ecco, qui sotto, la scaletta del concerto a Rock in Roma:

"Non cambierò mai"

"New jeans"

"Allenamento #1"

"Nisida"

"Giù da me"

"Look back"

"So cosa fare"

"Allenamento #3"

"Billets"

"Nike boy"

"Gang shit"

"Uno squillo"

"Ne è valsa la pena"

"Ratata"

"Allenamento #2"

"Tesla"

"Giovane fuoriclasse"

"Forte e chiaro"