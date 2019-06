Legno e Nicolò De Devitiis (Le Iene), un singolo insieme: ecco 'All you can eat'

Nel nuovo singolo "All you can eat" ai due cantanti dall'identità misteriosa (le loro facce sono coperte da scatole di legno) si aggiunge un ospite speciale: è Divanoletto, nickname della Iena Nicolò De Devitiis. "Lo abbiamo chiamato e gli abbiamo proposto una follia: fare un pezzo insieme, un feat. Alla sola idea lui (che suona la batteria e ogni tanto canta) è impazzito e si è detto subito entusiasta. Morale: dopo una settimana eravamo nel nostro studio a Pistoia a registrare 'All you can eat'", raccontano i Legno. Ecco il video della canzone:

I Legno hanno debuttato nel giugno dello scorso anno con i singoli "Sei la mia droga", "Tu chiamala estate" e "Mi devasto di thè", seguiti a novembre da "Le canzoni di Venditti". Il primo disco del duo, "Titolo Album", è uscito lo scorso marzo.