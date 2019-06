Manchester, batterista ha un ictus sul palco ma non smette di suonare: video

Secondo quanto riferito dal Manchester Evening News, l'esibizione tenuta dai Korn Again - tribute band britannica del gruppo di Jonathan Davis - al festival Rockstock di Stockport è stata tutto meno che ordinaria. Arrivato al quarto brano del set il batterista Alex Headen, 28 anni, ha avvertito un forte dolore a una spalla. Pochi secondi dopo - nel video qui sotto, circa a 1' e 57'' - la parte sinistra del suo corpo si è completamente intorpidita, tanto da fargli perdere (temporaneamente) la vista da un occhio. I sintomi, a posteriori, sono stati chiaramenti indentificati in quelli di un ictus, non letale ma comunque piuttosto serio. Non così serio, tuttavia, da costringere il musicista a interrompere l'esibizione.

"Non volevo interrompere la canzone perché il set era appena iniziato", ha spiegato Headen al Manchester Evening News: "Non volevo lasciare a piedi band e pubblico. Mai avrei pensato di aver avuto un ictus: ho solo pensato di avere un basso livello di zucchero nel sangue o di essere disidratato. Mi sono detto: se riesco a superare questo pezzo, posso prendere una bibita o qualcosa da mangiare e tirare avanti".

La faccenda, però, era molto più seria: "Alla quarta canzone la mia visione ha iniziato a diventare sfocata, poi il mio braccio sinistro è diventato intorpidito e ho lasciato cadere la mia bacchetta", ha proseguito nel suo racconto Headen: "Continuavo a suonare con il braccio destro, poi - però - ho perso completamente la vista all'occhio sinistro. La canzone è finita e sono crollato sulla mia batteria".

Una volta in ospedale, Headen è stato messo al corrente della diagnosi effettiva della causa del malore: "Ancora non se ne conosce la causa, e questo un po' mi mette in ansia", ha concluso il musicista, "I primi giorni in ospedale ero molto spaventato. Poi, però, i miei movimenti sono molto migliorati. Sto facendo buoni progressi".

A omaggiare Headen, per mezzo di un post sul proprio canale Instagram ufficiale, è arrivato anche il chitarrista dei "veri" Korn Brian 'Head' Welch:

"Wow. Forte questo tizio", è stato il commento.