Queen, Brian May suona 'We Are the Champions' con Vittorio Grigolo (per Buzz Aldrin): video

E' stata davvero una versione particolare di "We Are the Champions", uno dei brani più celebri dei Queen originariamente inserito nell'album "News of the World" del 1977, quella che Brian May ha eseguito lo scorso lunedì, 24 giugno, allo Starmus Festival di Zurigo, in Svizzera, dove il chitarrista della band di "We Will Rock You" era atteso sia per un'esibizione dal vivo che per la presentazione del suo libro "Mission Moon 3-D": nell'ambito del concerto "Once Upon A Time On The Moon", al quale hanno preso parte in veste di ospiti altri personaggi di primissimo piano del rock internazionale come Steve Vai e Rick Wakeman, May ha eseguito una speciale versione del brano con l'accompagnamento della 21st Century Symphony Orchestra di Lucerna e con - alla voce solista - Vittorio Grigolo, tenore italiano molto noto all'estero (e chiamato quest'anno come direttore artistico di "Amici" da Maria De Filippi) che già collaborò dal vivo con May all'Arena di Verona nel 2015.

Durante l'esecuzione del brano sul palco sono saliti gli astronauti Charlie Duke, Harrison Schmidt e Buzz Aldrin, quest'ultimo secondo uomo sbarcato sulla luna dopo Neil Armstrong nell'ambito della missione Apollo 11.

Sempre nel corso della serata, May ha interpretato "'39" dei Queen - brano che il chitarrista scrisse per "A Night at the Opera" del '75 - con il solo accompagnamento dell'orchestra.

"Mi sentivo bene sul palco", ha spiegato May a proposito della performance: "Mi sentivo molto più a mio agio di quanto pensassi. Mi sono concentrato solo sul significato della canzone, una specie di brano folk futuristico che ho scritto nel '75 sulla leggenda di un astronauta che, viaggiando alla velocità della luce alla ricerca di nuovi mondi da colonizzare, quando ritorna sulla Terra dopo quello che per lui è stato un anno, scopre che sono passati cent'anni. Tutti, qui a Starmus, stiamo celebrando il legame tra scienza e musica".