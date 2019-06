Paul McCartney, duetto live con Steven Tyler su 'Helter Skelter': video

Di scena nella serata di ieri, venerdì 28 giugno, a Las Vegas, Paul McCartney ha regalato ai suoi fan accorsi al suo concerto nella Mecca dell'azzardo a stelle e strisce un sorprendente fuori programma: l'ex Beatle ha chiamato sul palco il frontman degli Aerosmith Steven Tyler per interpretare "Helter Skelter", brano inserito originariamente da Fab Four su "The Beatles" del 1968 - conosciuto anche come "White album" - e negli anni diventato uno degli episodi del quartetto di Liverpool più frequentati dalle rock band internazionali di alto livello come U2, Motley Crue e gli stessi Aerosmith.

La band di Tyler pubblicò una propria versione di "Helter Skelter" - registrata nel 1975 - in "Pandora's Box", raccolta di inediti e rarità pubblicata nel 1991 dalla Columbia Records per sfruttare il ritrovato successo della band di Boston all'epoca passata nel roster della Geffen Records.