Metallica, James Hetfield pompa gli Slayer in macchina

È tempo di omaggi ai colleghi della musica dura per i Metallica, che in questo periodo non stanno lesinando i tributi alle band, del panorama metal e non solo, che stanno loro a cuore. C’è la possibilità, portata avanti dal frontman della band James Hetfield nei giorni scorsi, di un nuovo album di cover in cantiere; ci sono le cover di Hammett e Trujillo di brani locali che i Metallica eseguono sui palchi internazionali dove il tour in corso li sta portando di sera in sera – qui la nostra recensione della più recente tappa in Italia, all’Ippodromo di Milano; e c’è James Hetfield che guidando in autostrada pompa in macchina gli Slayer.

Quanto a quest’ultimo episodio a condividerlo è stato lo stesso cantante dei Four Horsemen, che ha pubblicato sul profilo Instagram dei Metallica un video che lo vede alla guida mentre mima le pennate di una chitarra, tamburella sul volante, si prodiga nelle “corna” simbolo dell’heavy metal e canta “Angel of Death” degli Slayer. La didascalia che accompagna il video recita: “SLAYING makes me smile!”.

Insieme agli Slayer, agli Anthrax e ai Megadeth i Metallica hanno messo in piedi una serie di concerti congiunti tra il 2010 e il 2011. Le performance a quattro sono state raccolte sotto la sigla “Big 4”, con i quattro grandi del thrash metal insieme sul palco. Il leader dei Megadeth, in passato tra le fila dei Metallica, Dave Mustaine, ha recentemente messo in campo la speranza che l’operazione si ripeti.