Pixies, in un podcast tre nuove canzoni

Come noto la band del Massachussetts capitanata da Black Francis si prepara a dare alle stampe il prossimo 13 settembre il suo nuovo album "Beneath The Eyrie" - nonché a portare la nuova musica sui palchi italiani con un concerto a Bologna l’11 ottobre e uno a Torino il giorno successivo – ma intanto i Pixies qualcosa l’hanno già fatto ascoltare. Non si tratta solo del singolo "On Graveyard Hill", svelato all’inizio del mese, ma anche di tre nuove canzoni che la grunge band ha in parte anticipato nella prima puntata di un podcast dal titolo “It’s A Pixies Podcast”, che racconta il making of di "Beneath The Eyrie": “Catfish Kate”, “St Nazaire” e “In The Arms Of Mrs Mark Of Cain”. I tre brani inediti si possono sentire tra le parole della band, intervistata dal giornalista Tony Fletcher, nel podcast che verrà diffuso sul canale YouTube dei Pixies ogni giovedì, per 13 settimane, fino all’uscita del disco.

Il primo episodio, con gli estratti di “Catfish Kate”, “St Nazaire”, “In The Arms Of Mrs Mark Of Cain” e la già pubblicata "On Graveyard Hill", potete ascoltarlo qui: