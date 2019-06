I Take That inaugurano il Lucca Summer Festival 2019

I Take That sono andati in scena ieri, 28 giugno, a Lucca per la prima tappa in Italia – la seconda è prevista per questa sera a Roma – del "Greatest Hits Live Tour" della band britannica capitanata da Gary Barlow. Il tour, limitato esclusivamente al Vecchio Continente e destinato a concludersi domani a Zurigo, è intenso alla promozione di “Odyssey”, la raccolta che la boy band ha dato alle stampe lo scorso mese di novembre. Il concerto nella cittadina toscana è stato il primo del Lucca Summer Festival, inaugurando la rassegna di live estivi che questa sera vedrà esibirsi Ennio Morricone e, nelle successive serate, artisti come Francesco De Gregori, i Toto, Elton John, Mark Knopfler, The Good, The Bad and The Queen, gli Scorpions, Sting e molti altri.

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Ecco che cosa hanno suonato i Take That ieri sul palco del Lucca Summer Festival:

Greatest Day

Shine

Get Ready for It

Giants

Patience

Pray

Everything Changes

It Only Takes a Minute

Could It Be Magic

Babe

A Million Love Songs

Back for Good

Out of Our Heads

Everlasting

These Days

The Flood

Cry

Relight My Fire

Rule the World

Never Forget